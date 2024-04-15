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17:12 15.04.2024

Оновлений дрон Sea Baby став багатофункціональною платформою, це вже не просто дрон-камікадзе - СБУ

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Оновлений дрон Sea Baby став багатофункціональною платформою, це вже не просто дрон-камікадзе - СБУ

Оновлена версія морського дрона СБУ Sea Baby є багатофункціональною платформою з можливістю встановлення різноманітних модулів озброєння для знищення ворожих цілей, у майбутньому морські дрони застосовуватимуть на всіх континентах в умовах водного простору, зазначають в українській спецслужбі.

"Армія морських дронів може ефективно боротися з цілими ворожими флотами, які коштують мільярди доларів і на які працюють цілі концерни. Маючи сотню-дві таких морських дронів із можливістю індивідуальної адаптації їх до сучасних сценаріїв ведення бойових дій, ворожий флот можна просто закрити в бухтах противника", - розповів в інтерв'ю співробітник військової контррозвідки СБУ на псевдо "Алмаз" - оператор морського дрона Sea Baby, який влучив у Кримський міст улітку 2023 року.

Говорячи про те, чим відрізняється нещодавно презентована версія Sea Baby 2024 року, оператор дрона розповів: "Нову версію покращено в усіх характеристиках - аквадинамічних, технологічних. Вона (нова версія) отримала можливість проходити понад 1 тисячу км і доставляти понад 1 тонну корисного вантажу".

За його словами, це багатофункціональна платформа з можливістю встановлення різних модулів озброєння для знищення ворожих цілей. Тобто, як зазначив співробітник військової контррозвідки СБУ, Sea Baby - це вже не просто дрон-камікадзе.

Оператор дрона не уточнив, чим саме стріляє оновлений Sea Baby. "Думаю, українське суспільство скоро це побачить на результатах нашої роботи".

Також він додав, що дрон може бути самоліквідований у будь-якій точці - знищений, перш ніж потрапить до рук ворога.

За словами спецпризначенця, у майбутньому морські дрони застосовуватимуть на всіх континентах в умовах водного простору, а в сучасних війнах матиме перевагу той, хто використовує інтелект та інноваційність для створення сучасної технологічної зброї. 

Теги: #дрон #функціонал #sea_baby

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