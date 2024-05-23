Глава СБУ пообіцяв ворогу нові "сюрпризи" завдяки впровадженню найкращих військово-технологічних рішень

Оснащення морських дронів Sea Baby реактивними системами залпового вогню - це яскраве свідчення того, що Служба безпеки України щоденно вдосконалюється, впроваджуючи найкращі військово-технологічні рішення для знищення ворога, заявив глава СБУ Василь Малюк під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24.

"Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі й сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати всіх деталей, щоб не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо найкращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося", - наводить пресслужба СБУ висловлювання Малюка в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, вперше СБУ використовувала дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

Зазначається, що Sea Baby - це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Зокрема, дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами глави СБУ, так було вражено вже чотири ворожі кораблі.

"Очільник СБУ нагадав, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський поставив СБУ відповідне завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору. Спецслужба виконала його, починаючи від оперативного задуму й до успішних бойових виходів. СБУ першою використала надводні безпілотники у своїх спецопераціях", - зазначається в повідомленні.

"Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні в нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І, по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", - нагадав Малюк.

За допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може істотно збільшити перелік потенційних цілей на морі. Однією з пріоритетних цілей Малюк назвав Кримський міст, який уже двічі був уражений СБУ, зокрема за допомогою морських дронів Sea Baby.

"Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності - наша сила", - наголосив Малюк.