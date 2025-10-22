Інтерфакс-Україна
Події
12:51 22.10.2025

СБУ продемонструвала нове покоління морських дронів Sea Baby

Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських безекіпажних платформ "Sea Baby", які вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі.

В телеграм-каналі в середу СБУ розмістила фото та відео роботи "Sea Baby", зазначивши, що ці морські дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня 2025 року.

"Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління "Sea Baby" – ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок", – цитуються в повідомленні слова голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка.

За словами бригадного генерала СБУ Івана Лукашевича ("Хантер"), під час цьогорічного ураження Кримського мосту "Sea Baby" доставили до потрібної точки вибухівку, якою і були підірвані опори цієї незаконної споруди.

"Нові модифікації "Sea Baby" побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24", - уточнюють в українській спецслужбі.

Посилаючись на слова одного з керівників військової контррозвідки СБУ, який курує діяльність 13 Головного управління ДВКР "Хантер", СБУ зазначає, що оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

"Команда розробників СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю. Перший – оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий – переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню "Град", - йдеться в повідомленні.

"СБУ є ідеологом нового типу морської війни. Ми постійно шукаємо дієві засоби, щоб якнайдовше зберігати перевагу України у Чорному морі. Завдання Президента Володимира Зеленського – нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Ми над цим активно працюємо", – підкреслив Лукашевич.

Згідно з повідомленням, СБУ постійно розробляє й інші зразки новітнього озброєння і вже успішно застосовує їх у Чорному морі. Втім, детальна інформація щодо цих засобів поки не підлягає розголошенню.

В українській спецслужбі нагадують, що активне використання Україною безекіпажних платформ змусило РФ передислокувати більшість своїх військових суден у бухту Новоросійська і дозволило розблокувати "зерновий коридор".

Фото та відео - СБУ

Теги: #сбу #sea_baby

