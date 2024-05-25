Глава СБУ: морські дрони, оснащені РСЗВ, можуть уражати і морські, і наземні цілі

Морські дрони "Sea Baby", оснащені РСЗВ "Град", можуть використовуватися для ураження морських і наземних цілей, повідомив глава Служби безпеки України Василь Малюк.

"(Дрони - ІФ-У) можуть використовуватися для ураження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі", - сказав він у коментарі журналістам.

Глава СБУ додав, що використання морських дронів " доволі ефективне". Крім цього, оснащення РСЗВ - не "єдина історія, яка використовується як ноу-хау" на цьому морському дроні.

"Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам", - наголосив Малюк.

Загалом дрони СБУ уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.