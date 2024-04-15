Події

16:44 15.04.2024

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по школі на Харківщині зросла до чотирьох осіб - поліція

1 хв читати

За уточненими даними, унаслідок удару КАБ, завданого ЗС РФ у понеділок удень по школі в Лук'янцях (Харківська обл.), загинули дві особи, ще четверо постраждали.

"Двоє громадян загинули на місці, ще четверо осіб дістали поранення", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше у пресслужбі Харківської ОВА повідомили, що внаслідок авіаудару по Лук'янцях загинули два мирних жителя, один постраждав.

 

Теги: #удар #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 15.04.2024
Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

14:49 15.04.2024
Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

09:33 15.04.2024
Унаслідок обстрілів з боку РФ пошкоджено газові мережі на Харківщині - Міненерго

Унаслідок обстрілів з боку РФ пошкоджено газові мережі на Харківщині - Міненерго

09:17 15.04.2024
Масовані ворожі обстріли Харківської області спричинили лісові пожежі - ДСНС

Масовані ворожі обстріли Харківської області спричинили лісові пожежі - ДСНС

08:33 15.04.2024
За добу на Харківщині одна мирна мешканка загинула, одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині одна мирна мешканка загинула, одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

16:48 14.04.2024
Унаслідок ворожого удару по Слатину на Харківщині поранено мирну жительку

Унаслідок ворожого удару по Слатину на Харківщині поранено мирну жительку

11:19 14.04.2024
Обстріли РФ пошкодили газові мережі в Харківській області - Міненерго

Обстріли РФ пошкодили газові мережі в Харківській області - Міненерго

08:48 14.04.2024
За добу на Харківщині двоє загиблих, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині двоє загиблих, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

08:05 14.04.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули два мирні жителі

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули два мирні жителі

07:46 14.04.2024
Ціллю нічної ворожої атаки на Харків була критична інфраструктура

Ціллю нічної ворожої атаки на Харків була критична інфраструктура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

У Кропивницькому, який зазнав обстрілу, обійшлося без руйнувань цивільної інфраструктури - влада

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Кулеба і глава МЗС Норвегії обговорили розширення програми підтримки України

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Оновлений дрон Sea Baby став багатофункціональною платформою, це вже не просто дрон-камікадзе - СБУ

Зеленський призначив Точицького заступником голови ОП

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУЛИ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 25 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

СБУ затримала трьох топчиновників митниці за вимагання хабарів в українських імпортерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА