Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по школі на Харківщині зросла до чотирьох осіб - поліція

За уточненими даними, унаслідок удару КАБ, завданого ЗС РФ у понеділок удень по школі в Лук'янцях (Харківська обл.), загинули дві особи, ще четверо постраждали.

"Двоє громадян загинули на місці, ще четверо осіб дістали поранення", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше у пресслужбі Харківської ОВА повідомили, що внаслідок авіаудару по Лук'янцях загинули два мирних жителя, один постраждав.