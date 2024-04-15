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14:06 15.04.2024

Зеленський змінив заступника секретаря РНБО і звільнив заступника начальника УДО

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Зеленський змінив заступника секретаря РНБО і звільнив заступника начальника УДО

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посад заступника начальника Управління державної охорони (УДО) Тараса Гребеннікова та заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Соловйова, а також призначив заступником секретаря РНБО Андрія Кононенка.

Відповідні укази №№227/2024, 228/2024 і 229/2024 від 15 квітня розміщено на сайті глави Української держави.

Як повідомлялося, Соловйова призначили заступником секретаря РНБО в лютому 2020 року, Гребенніков був заступником начальника УДО з жовтня 2019 року.

Теги: #удо #рнбо #кадри

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