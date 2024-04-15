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11:29 15.04.2024

Польща створює Раду з питань співробітництва з Україною

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Польща створює Раду з питань співробітництва з Україною

Уряд Польщі створить Раду з питань співробітництва з Україною, до якої ввійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування, повідомив майбутній голова цієї ради, голова комісії сейму Республіки Польща у закордонних справах Павел Коваль.

"Прем'єр-міністр уже підписав розпорядження, буде створено Раду з питань співробітництва з Україною, прем'єр-міністр призначив мене її головою. Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, влади й місцевого самоврядування. Його склад буде укомплектовано найближчими тижнями", - розповів Коваль польському виданню pap.pl.

За його інформацією, рада матиме свій офіс і робочі групи, які буде сформовано найближчим часом, також визначено перелік їхніх обов'язків. Крім того, структура матиме свій секретаріат, її функціонування курируватиме канцелярія прем'єра Польщі.

Інституція працюватиме над питаннями залучення Польщі до відбудови України. Вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами - Польським економічним інститутом і Центром східних досліджень.

За його словами, рада комплексно підходитиме до польсько-українських відносин.

"Ми оцінюємо, що вони виняткові не лише з огляду на історичні питання, а й через залучення Польщі до допомоги в захисті України та ролі Польщі в процесі її відновлення", - наголосив Коваль.

За інформацією видання, у суботу в Підкарпатському воєводстві відкрили філію ради, яка опікуватиметься питаннями транскордонного співробітництва з Україною.

Теги: #україна #польща

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