На Миколаївщині юнак і неповнолітня дівчина постраждали через детонацію боєприпасу

У Миколаївській області внаслідок детонації боєприпасу постраждали 19-річний хлопець і 17-річна дівчина, наразі вони перебувають у лікувальних закладах, медики борються за їхнє життя, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У с. Квітневому Миколаївського району, за попередньою інформацією, 19-річний хлопець і 17-річна дівчина знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. У результаті той здетонував", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, постраждалі наразі перебувають у медичних закладах. За їхнє життя борються лікарі.