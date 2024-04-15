Події

11:01 15.04.2024

На Миколаївщині юнак і неповнолітня дівчина постраждали через детонацію боєприпасу

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У Миколаївській області внаслідок детонації боєприпасу постраждали 19-річний хлопець і 17-річна дівчина, наразі вони перебувають у лікувальних закладах, медики борються за їхнє життя, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У с. Квітневому Миколаївського району, за попередньою інформацією, 19-річний хлопець і 17-річна дівчина знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. У результаті той здетонував", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, постраждалі наразі перебувають у медичних закладах. За їхнє життя борються лікарі.

Теги: #миколаївщина #дснс

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