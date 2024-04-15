США вважають, що половина іранських балістичних ракет не змогла вразити цілі в Ізраїлі через технічні проблеми - ЗМІ

Приблизно половина балістичних ракет, випущених Іраном по Ізраїлю, розбилася в польоті або не стартувала як треба, тому не змогла досягти цілей, повідомляє The Wall Street Jounral з посиланням на трьох неназваних представників влади США.

"Це багато з урахуванням ракетного потенціалу Ірану, який вихваляють", - сказало одне з джерел.

За даними американської сторони, загалом Іран випустив 115-130 балістичних ракет по Ізраїлю. Джерела уточнили, що успішно перехопити вдалося лише половину з них, решта не змогли вразити цілі.

Водночас іранський телеканал Press TV повідомив, що всі іранські гіперзвукові ракети, які застосовували під час атаки, подолали системи ПРО Ізраїлю і вразили цілі. Телеканал не уточнив, скільки ракет такого типу застосував Іран.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю протягом ночі, перехопили ізраїльські засоби ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

Водночас начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері назвав операцію успішною.