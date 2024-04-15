Унаслідок обстрілів з боку РФ пошкоджено газові мережі на Харківщині - Міненерго

Унаслідок обстрілів російськими військами минулої доби в Харківській області пошкоджено газорозподільні мережі, через що припинено газопостачання 340 домогосподарств, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням Міненерго в телеграм-каналі в неділю вранці, ворог також обстріляв енергетичну інфраструктуру в Харківській області, що призвело до відключення її обладнання. Пошкоджено мережі в Дніпропетровській і Чернігівській областях.

В Одеській області сталася пожежа на високовольтних підстанціях (про обстріли цього разу не повідомляється), унаслідок чого знеструмлено побутових споживачів у 4 населених пунктах.

Через мережеві обмеження продовжують застосовуватися графіки відключень у Харківській області.

Водночас через профіцит е/е вдень НЕК "Укренерго" знову довелося обмежувати виробництво електроенергії з ВДЕ.