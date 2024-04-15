У Дніпрі вже 13 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети, ворог продовжує обстрілювати область - Лисак

Російські війська продовжують атакувати Дніпропетровську область, обстрілюючи з важкої артилерії, у лікарню звернулася 13-та потерпіла напередодні від падіння уламків ракети, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загалом постраждалих в області - 13. Серед них одна дитина", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що ввечері та вночі агресор продовжував атаку на Нікопольщину. По райцентру та Красногригорівській громаді вдарив дронами. Мирівську обстріляв із важкої артилерії.

Унаслідок цих атак пошкоджено приватний будинок. Мешканці неушкоджені.

Також вибух пролунав і в Дніпровському районі. Ворог ударив по інфраструктурному об'єкту. Люди вціліли. Наслідки уточнюються.