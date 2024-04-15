Президент Євроради закликав Іран та Ізраїль до стриманості

Президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками зустрічі лідерів країн "Великої сімки", які зібралися через повітряну атаку Ірану на Ізраїль у ніч на неділю, закликав обидві сторони конфлікту до стриманості.

"Всі сторони мають проявляти стриманість", - написав він у соцмережі X.

Також він Мішель повідомив, що спільно з лідерами "Великої сімки" було одностайне засудження безпрецедентної атаки Ірану на Ізраїль.

За словами голови Євроради, лідери "Великої сімки" також закликали сторони до стриманості.

Мішель додав, що країни "Великої сімки" продовжать докладати зусиль для деескалації.

"Ми продовжуватимемо всі наші зусилля, щоб працювати над деескалацією. Швидке завершення кризи в Газі, зокрема шляхом негайного припинення вогню, матиме значення", - йдеться у повідомленні.