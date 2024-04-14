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20:54 14.04.2024

Країни G7 готові вжити заходів у разі ескалації ситуації з боку Ірану - заява

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Країни G7 готові вжити заходів у разі ескалації ситуації з боку Ірану - заява

Країни "Великої сімки" (G7) готові вжити нових заходів у разі, якщо Іран і підтримувані ним сили не припинять атаки на Ізраїль, ідеться в опублікованій у неділю заяві лідерів G7.

"Ми продовжимо працювати над стабілізацією ситуації і над тим, щоб уникнути подальшої ескалації. У цьому напрямку ми вимагаємо, щоб Іран і його довірені особи припинили атаки. Ми готові вжити заходів зараз і відповісти на подальші дестабілізуючі дії", - зазначено в заяві.

У ній також наголошується, що Іран своїми діями може спровокувати "неконтрольовану ескалацію в регіоні".

Крім того, згідно з їхньою заявою, країни G7 мають намір посилити співпрацю, щоб "покласти край кризі в Секторі Гази, зокрема працюючи для досягнення негайного і суттєвого припинення вогню і звільнення всіх утримуваних ХАМАС заручників", а також для доставки гуманітарної допомоги палестинцям.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, були перехоплені ізраїльськими засобами ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

Теги: #ізраїль #світ #іран #g7

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