У Дніпрі п’ятеро постраждалих від падіння осколків ворожої ракети, серед них підліток, пошкоджено дев’ять будинків, у Любимівській громаді троє постраждалих

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П'ятеро жителів міста Дніпро і троє жителів Любимівської громади Дніпровського району Дніпропетровської області постраждали внаслідок падіння осколків збитої ракети на житлові квартали в неділю ввечері, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"На зараз у Дніпрі вже 5 постраждалих. Це троє чоловіків і жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. Попередньо пошкоджено 9 приватних будинків", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, постраждалих у Любимівській громаді госпіталізовано не було. "За уточненою інформацією, в Любимівській громаді через падіння уламків пошкоджено автомобіль. З пораненнями три людини. Втім, від госпіталізації вони відмовилися", - розповів Лисак.

Раніше голова обладміністрації повідомляв про двох постраждалих у Дніпрі та задимлення в Любимівській громаді. Близько шостої в області було чути вибухи. У Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету", - повідомив Лисак.