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16:43 14.04.2024

Петиція до Кабміну щодо захисту суб'єктності університетів у процесі оптимізації мережі вишів набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну щодо захисту суб'єктності університетів у процесі оптимізації мережі вишів набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом захистити суб'єктність університетів у процесі оптимізації мережі закладів вищої освіти набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 6 березня і станом на 14 квітня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Вважаємо рішення об'єднання Поліського національного університету та Житомирського державного університету імені Івана Франка поспішним, недостатньо виваженим і таким, що потребує ретельного опрацювання", - ідеться в тексті петиції.

Автори петиції просять уряд втрутитися в ситуацію і зупинити процеси реорганізації вищих навчальних закладів України, зокрема Поліського національного університету, та забезпечити захист суб'єктності університетів у процесі оптимізації мережі закладів вищої освіти.

Теги: #виші #петиція

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