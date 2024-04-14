У Києві в ДТП зіткнулися 6 автомобілів, постраждали 8 пасажирів мікроавтобуса

Вісім пасажирів мікроавтобуса постраждали в ДТП, яка сталася в неділю вранці на Брест-Литовському шосе в Києві.

Як повідомив відділ комунікації поліції Києва, на 17 км Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів, травм зазнали вісім пасажирів мікроавтобуса.

"Слідчі на місці події встановили, що водій вантажного автомобіля "MAN", рухаючись у бік Києва, здійснив зіткнення із задньою частиною попутного мікроавтобуса марки "Мерседес Спринтер". Водій останнього транспортного засобу втратив курсову стійкість і допустив зіткнення з чотирма іномарками", - зазначається в повідомленні.

Унаслідок ДТП тілесних ушкоджень дістали вісім пасажирів мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" віком від 26 до 83 років. Постраждалих госпіталізовано до лікарняного закладу, їхній стан встановлюється.

"За попередньою інформацією, винуватець ДТП, 53-річний водій вантажного автомобіля, був тверезий і заснув за кермом. Поліцейські затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу", - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.