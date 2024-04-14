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13:09 14.04.2024

Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

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Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні й активізували зусилля із захоплення Часового Яру, зазначають фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили проводять щонайменше три операції на оперативному рівні, які не є взаємодоповнювальними, але дають змогу російським силам віддавати пріоритет тактичним досягненням на одному секторі за їхнім вибором одночасно", - ідеться у зведенні ISW, опублікованому на сайті інституту в неділю.

Аналітики зазначають, що українським військам буде дедалі важче протистояти цим російським зусиллям, чим довше Україна буде позбавлена подальшої військової допомоги з боку США.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 квітня заявив, що ситуація на сході України значно погіршилася за останні дні, і що російські війська проводять механізовані атаки на Лиманському, Бахмутському та Покровському напрямках.

У звіті додають, що українські війська наразі відчувають значний дефіцит як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони, що є критично важливими компонентами їхнього захисту, а російські війська користуються цим дефіцитом і поліпшенням погодних умов.

За спостереженнями фахівців ISW, окупанти активізують зусилля для захоплення Часового Яру. "Якщо Сполучені Штати не відновлять надання допомоги Україні, а українським військам і надалі бракуватиме необхідних артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, навіть погано навчені та погано оснащені російські війська можуть бути спроможними проводити успішні наступальні операції", - зазначається у звіті.

Крім того, на думку аналітиків, наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриє російським військам найближчі перспективи оперативно значущого просування вперед, оскільки захоплення міста, імовірно, дасть змогу окупантам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які фактично формують значний оборонний пояс України в Донецькій області. Російські війська вже давно мають на меті захопити групу великих міст Донецької області, що включають Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. При цьому ISW не очікують, що росіянам вдасться захопити будь-яке з цих міст у найближчій перспективі.

Водночас аналітики інституту вважають, що захоплення Часового Яру російськими військами може бути найімовірнішим і найнебезпечнішим варіантом розвитку подій, особливо якщо США швидко не відновлять надання військової допомоги Україні. Як повідомлялося з посиланням на Сирського, російське командування намагатиметься взяти Часів Яр до 9 травня.

"Російські війська, можливо, не зможуть швидко захопити Часів Яр, і, найімовірніше, їм буде складно негайно використати його оперативне значення, поки в українських сил є ресурси, необхідні для утримання своїх позицій", - зазначено в огляді ISW.

Теги: #рф #операція #часів_яр #isw

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