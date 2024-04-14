Кількість поранених на Донеччині внаслідок обстрілів за минулу добу збільшилася до 5 осіб

Кількість поранених у Донецькій області внаслідок обстрілів за минулу добу збільшилася до 5 осіб, в Очеретиному під завалами можуть перебувати люди, повідомляє Національна поліція.

Раніше повідомлялося з посиланням на Донецьку ОВА, що внаслідок обстрілів за добу загинуло 3 людини, поранено чотирьох.

Керовану авіабомбу "КАБ-500" росія скинула на п’ятиповерховий будинок в Очеретиному. Крім того, по селищу вдарили з артилерії. Наразі відомо про двох поранених. Під завалами будівлі, ймовірно, перебувають люди", - зазначено в повідомленні Нацполіції.

За повідомленням Національної поліції, за добу зафіксовано 1892 ворожі обстріли. " У Нетайловому двоє людей загинули внаслідок авіаудару, прямим влучанням зруйновано приватний будинок. Новоселидівку окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" - вбили людину, пошкодили дві приватних оселі та два магазини. Двоє жителів зазнали травм унаслідок артилерійської атаки на Красногорівку, ще одну цивільну особу поранено в Богоявленці".