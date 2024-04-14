Зеленський: Світ здатен зупинити будь-які ракети, світ потребує лише рішень

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ здатний зупинити "будь-які ракети, шахеди та інші засоби терору, світ потребує тільки рішень".

"Світ має все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, "шахеди" та інші засоби терору. Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Український лідер заявив, що " Україна може зупинити російський терор, може убезпечити своє життя, життя всієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла. Саме для цього ми потребуємо підтримки наших партнерів, і кожен день затримок із допомогою – це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя".

"Дякую всім у світі, хто справді допомагає захищатися від терору. Дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб зло не брало гору", - наголосив він.