У Херсонській області за добу через обстріли п’ять жителів дістали поранення, є влучання у припортову інфраструктуру

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 осіб дістали поранення, є влучання у припортову інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 неділі.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Понятівку, Дніпровське, Бурштинове, Берегове, Козацьке, Львів, Кізомис, Білозерку, Комишани, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Зимівник, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 5 осіб отримали поранення", - наголосив Прокудін.

Очільник Херсонщини також повідомив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в дошкільний навчальний заклад та припортову інфраструктуру.