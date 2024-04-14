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06:48 14.04.2024

14 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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14 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 781 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 781 RUSSIAN AGRESSION

14 квітня відзначають Всесвітній квантовий день, Всесвітній день боротьби із сексуальним насильством над дітьми, Міжнародний день воротаря, Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, Міжнародний день раптового сміху, День високих досягнень, День добрих справ, День "Подивись на небо".

У Грузії - День рідної мови, у Португалії - День кави, в Угорщині - День бібліотекаря.

Православна церква вшановує пам'ять папи римського Мартіна Сповідника і мучеників Антонія та Івана.

Цього дня, 2014 року, розпочалася АТО на сході України.

Всесвітній квантовий день

Заснований 2022 року, відзначає прогрес і потенціал квантової науки і технологій, є ініціативою науковців-квантологів із понад 65 країн, що спрямована на сприяння розумінню громадськістю квантової науки і квантових технологій.

Всесвітній день боротьби із сексуальним насильством над дітьми

Присвячений підвищенню обізнаності про руйнівні наслідки сексуального насильства над дітьми та сприянню попереджувальним зусиллям у всьому світі.

Сексуальне насильство над дітьми є серйозною і широко розповсюдженою проблемою, від якої щороку страждають мільйони дітей. Це глобальна проблема, яка потребує скоординованих і постійних зусиль для запобігання та вирішення.

Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса

Дата святкування обрана на честь дня діагностування цього захворювання бразильським лікарем Карлусом Рібейру Жустініану Шагасом у 1909 році. Подію започаткували 24 травня 2019 року.

Хвороба Шагаса - це паразитарне тропічне захворювання, з яким часто стикаються малозабезпечені верстви населення. Особливістю хвороби є безсимптомний її розвиток. Нерідко переносники паразитів - клопи, також зараження можливе через споживання забрудненої їжі, через кров, від матері дитині.

Міжнародний день раптового сміху

Подію придумав оратор і письменник Ізі Гезелл у 1997 році.

Міжнародний день раптового сміху має на меті нагадування людству про користь щоденного щирого сміху та залучення до прояву власних емоцій.

Ще цього дня:

1909 - Вільямом д'Арсі створено Англо-перську нафтову компанію (нині British Petroleum);

1927 - У шведському Гетеборзі зійшов із конвеєра перший автомобіль "Вольво" ÖV4;

1929 - Ректором Львівської Богословської академії став Йосип Сліпий;

1930 - На екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля";

1931 - Проголошено Другу Іспанську республіку; король Альфонсо XIII позбавлений влади;

1940 - На Західній Україні у священиків вилучили книги реєстрації шлюбів;

1978 - У Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;

1991 - З музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте їх було знайдено за 35 хвилин;

2003 - Розшифровано людський геном.

Церковне свято

День пам'яті Мартіна сповідника

Майбутній святий Мартін, якого вшановують цього дня, жив у Константинополі та носив титул папи Римського. Святителя намагалися вбити за наказом імператора, але людина, яка погодилася зробити це, несподівано осліпла, щойно наблизилася до Мартіна. У підсумку папу заслали в Херсонес Таврійський, де він і помер.

Іменини: Олександр, Антон, Валентин, Іван, Лазар, Мартин, Фома.

 

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #14_квітня

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