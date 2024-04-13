Події

21:40 13.04.2024

Окупанти вдарили з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, є поранені

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Окупанти вдарили з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, є поранені

Окупанти в суботу ввечері вдарили з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, госпіталізовані двоє мешканців з пораненнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Двоє людей поранені внаслідок ворожих ударів по Гуляйполю. Окупанти обстріляли прифронтове місто з артилерії - постраждали чоловік і жінка, які перебували у себе вдома. Зараз вони в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Федоров також інформував, що внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і господарські будівлі.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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