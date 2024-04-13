Події

21:00 13.04.2024

Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у "холодному зупині"

1 хв читати
Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у "холодному зупині"

Усі шість реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), уперше з кінця 2022 року, переведені в стан "холодного зупину", йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі, опублікованій на сайті організації 13 квітня.

"Усі шість реакторних блоків Запорізької атомної електростанції наразі перебувають у холодному зупині вперше з кінця 2022 року... Відповідно до планів ЗАЕС, про які раніше повідомляло МАГАТЕ, у п'ятницю вранці станція почала переведення четвертого енергоблока з гарячого на холодний зупин, і цей процес завершився сьогодні о 7:30 ранку", - ідеться в заяві.

"Рішення про холодний зупин усіх шести енергоблоків саме по собі є позитивним, оскільки розхолоджування реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною", - наголосив Гроссі.

 

 

 

Теги: #магате #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 09.04.2024
Єдиним джерелом загроз для Запорізької АЕС були і залишаються протиправні та злочинні дії російських загарбників – заява МЗС України

Єдиним джерелом загроз для Запорізької АЕС були і залишаються протиправні та злочинні дії російських загарбників – заява МЗС України

17:09 09.04.2024
МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотниками

МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотниками

15:49 08.04.2024
У Харкові затримано колишніх співробітників проєктних організацій, які розробляли документацію для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - СБУ

У Харкові затримано колишніх співробітників проєктних організацій, які розробляли документацію для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - СБУ

21:31 07.04.2024
У ГУР назвали вибух дрона на ЗАЕС імітаційним ударом РФ і спростували причетність до провокації

У ГУР назвали вибух дрона на ЗАЕС імітаційним ударом РФ і спростували причетність до провокації

19:30 07.04.2024
МАГАТЕ повідомляє про вибух дрона на ЗАЕС без зазначення приналежності

МАГАТЕ повідомляє про вибух дрона на ЗАЕС без зазначення приналежності

20:38 06.04.2024
Енергоатом: Завдяки зусиллям українських енергетиків Запорізьку АЕС підключено до другої лінії живлення

Енергоатом: Завдяки зусиллям українських енергетиків Запорізьку АЕС підключено до другої лінії живлення

11:24 04.04.2024
ЗАЕС - знову на межі блекауту через відключену після російських обстрілів ЛЕП

ЗАЕС - знову на межі блекауту через відключену після російських обстрілів ЛЕП

07:16 22.03.2024
Через ракетну атаку Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Через ракетну атаку Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

18:32 08.03.2024
Україна вимагає від РФ невідкладного виконання резолюції Ради керівників МАГАТЕ про повернення ЗАЕС - глава Міненерго

Україна вимагає від РФ невідкладного виконання резолюції Ради керівників МАГАТЕ про повернення ЗАЕС - глава Міненерго

18:16 08.03.2024
Російська окупація ЗАЕС не дає змоги отримувати своєчасну інформацію про ядерну та радіаційну безпеку на об'єкті - ДІЯРУ

Російська окупація ЗАЕС не дає змоги отримувати своєчасну інформацію про ядерну та радіаційну безпеку на об'єкті - ДІЯРУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В КИЄВІ ТА БІЛЬШІЙ ЧАСТИНІ ОБЛАСТЕЙ

У Чернігівській області росіяни обстріляли цивільне авто, загинула 1 людина - голова ОВА

Сирський: ухвалено рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ і ППО

ОСТАННЄ

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

На фронті за добу було 60 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 28 атак

Війська РФ за добу завдали по території України одного ракетного і 65 авіаударів

ЗС України та Мінстратегпром у травні мають намір запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

Росіяни обстрілюють Донецьку область, є загиблі - голова ОВА

У ЗС України з'явилися підрозділи, що спеціалізуються на наземних дронах - Сухаревський

Посол Німеччини в Україні закликав інші країни передавати Україні системи ППО

Росіяни обстріляли Новокаховську громаду, постраждали двоє людей - ОВА

Кабмін України передав в управління парку "Межигір'я" рухоме майно, розташоване на території парку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА