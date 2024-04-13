Події

15:51 13.04.2024

У Петропавлівці на Харківщині від удару ворожого дрона постраждав водій бригади "швидкої" - прокуратура

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У суботу, близько 13:30, ЗС РФ скинули боєприпас з FPV-дрона на с. Петропавлівка Куп'янського району Харківської області, поранено цивільного.

"Поранено водія бригади екстреної медичної допомоги, яка приїхала в село за викликом", - повідомили в пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Крім того, о 10:30 ЗС РФ завдали ударів по с. Загризове. У результаті зруйновано приватні домоволодіння.

За обома фактами розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #харківська_область

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