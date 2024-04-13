У Петропавлівці на Харківщині від удару ворожого дрона постраждав водій бригади "швидкої" - прокуратура

У суботу, близько 13:30, ЗС РФ скинули боєприпас з FPV-дрона на с. Петропавлівка Куп'янського району Харківської області, поранено цивільного.

"Поранено водія бригади екстреної медичної допомоги, яка приїхала в село за викликом", - повідомили в пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Крім того, о 10:30 ЗС РФ завдали ударів по с. Загризове. У результаті зруйновано приватні домоволодіння.

За обома фактами розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.