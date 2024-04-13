Іранські військові повідомили, що захопили пов'язаний з Ізраїлем контейнеровоз

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що взяв під контроль судно, яке, за його даними, пов'язане з Ізраїлем, повідомляє в суботу агентство "Мехр".

Воно публікує фотографії та відеоролик, зняті на борту судна, імовірно, під час висадки на нього іранських військових.

Агентство уточнює, що операція відбулася "в районі Перської затоки в суботу".

"Мехр" пояснює, що йдеться, найімовірніше, про контейнеровоз MSC Aries, який йшов під прапором Португалії. Припускають, що судно причетне до компанії, що базується в Лондоні і належить бізнесменові з Ізраїлю.

За даними Times of Israel, захоплене в Ормузькій протоці судно MSC Aries ходить під португальським прапором, але пов'язане з компанією Zodiac Group ізраїльського мільярдера Ейєля Офера. Судно прямувало з ОАЕ до Індії. У ЗМІ також оприлюднили відео висадки на судно з вертольота Мі-17 іранського спецназу.