Сирський: ухвалено рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ і ППО

Оперативна обстановка на Східному фронті суттєво загострилася у зв'язку з активізацією наступальних дій ворога після проведення президентських виборів у РФ, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який прибув у район операції в напрямку активних дій противника.

"Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону використовуючи десятки танків та БМП", - написав Сирський у телеграм-каналі в суботу.

Головнокомандувач зазначив, що активізації штурмових дій противника сприяє тепла суха погода, через яку стала доступною для танків велика частина відкритих ділянок місцевості. Крім цього, ворог попри свої значні втрати нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, внаслідок чого періодично досягає тактичного успіху.

"Тому, перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника", - наголосив Сирський.

Він повідомив, що "за результатами заслуховування висновків щодо характеру дій противника були прийняті рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також, поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів".

Головнокомандувач наголосив, що можливість перемогти більшого за чисельністю супротивника дасть тільки досягнення технічної переваги над ним і створення умов для перехоплення стратегічної ініціативи.

"Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння", - додав він.

Сирський поклав вирішення цього завдання насамперед на командування Сухопутних військ, яке повернулося з району бойових дій у повному складі.

За словами головнокомандувача, результати його роботи будуть враховані в планах підготовки військ і органів управління.

"В особистому спілкуванні з нашими військовослужбовцями обговорили поточну ситуацію, а також шляхи вирішення всіх проблемних питань. Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій", - наголосив він.