Стартувало навчання понад 100 учасників у проєкті з підготовки управлінської ланки для деокупованих територій

Понад 100 учасників розпочинають навчання у проєкті з підготовки фахівців управлінської ланки для деокупованих територій (Reintegration Management Program) за підтримки президента України Володимира Зеленського.

Як повідомили у прес-службі президента України, цю експериментальну програму ініціювало Представництво президента України в АР Крим, реалізує Бізнес-школа МІМ за підтримки, зокрема, проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Зміцнення суспільної довіри (UCBI)".

"Коли ми проаналізували напрями та підрахували потребу в кількості працівників для деокупованого регіону, а також врахували необхідний рівень фахової підготовки, стало зрозуміло, що треба починати готувати кадровий резерв уже зараз, оскільки необхідну кількість неможливо навчити одномоментно", - розповіла постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева під час церемонії відкриття проєкту.

Як вона зазначила, уже створено такі освітні програми, як "Постконфліктне управління" та "Управління на післявоєнних територіях" у Київському національному університеті ім. Шевченка. Шевченка, онлайн-курс для держслужбовців "ProKrym: державна політика реінтеграції Криму".

Участь у відкритті взяли перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко та президент Бізнес-школи Міжнародного інституту менеджменту Ірина Тихомирова.

Учасники обговорили основні напрямки реінтеграційних політик держави після деокупації, зокрема: відновлення органів публічної адміністрації та кадрове забезпечення; притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та злочини проти національної безпеки; верифікацію документів та рішень окупаційних судів; гуманітарну політику та демілітаризацію освітньої, культурної сфер; економічне відновлення.

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