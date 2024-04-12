Події

23:19 12.04.2024

Стартувало навчання понад 100 учасників у проєкті з підготовки управлінської ланки для деокупованих територій

2 хв читати
Стартувало навчання понад 100 учасників у проєкті з підготовки управлінської ланки для деокупованих територій

Понад 100 учасників розпочинають навчання у проєкті з підготовки фахівців управлінської ланки для деокупованих територій (Reintegration Management Program) за підтримки президента України Володимира Зеленського.

Як повідомили у прес-службі президента України, цю експериментальну програму ініціювало Представництво президента України в АР Крим, реалізує Бізнес-школа МІМ за підтримки, зокрема, проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Зміцнення суспільної довіри (UCBI)".

"Коли ми проаналізували напрями та підрахували потребу в кількості працівників для деокупованого регіону, а також врахували необхідний рівень фахової підготовки, стало зрозуміло, що треба починати готувати кадровий резерв уже зараз, оскільки необхідну кількість неможливо навчити одномоментно", - розповіла постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева під час церемонії відкриття проєкту.

Як вона зазначила, уже створено такі освітні програми, як "Постконфліктне управління" та "Управління на післявоєнних територіях" у Київському національному університеті ім. Шевченка. Шевченка, онлайн-курс для держслужбовців "ProKrym: державна політика реінтеграції Криму".

Участь у відкритті взяли перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко та президент Бізнес-школи Міжнародного інституту менеджменту Ірина Тихомирова.

Учасники обговорили основні напрямки реінтеграційних політик держави після деокупації, зокрема: відновлення органів публічної адміністрації та кадрове забезпечення; притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та злочини проти національної безпеки; верифікацію документів та рішень окупаційних судів; гуманітарну політику та демілітаризацію освітньої, культурної сфер; економічне відновлення.

ик

Теги: #україна #крим #фахівці #деокупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:34 13.04.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людей поранено

Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людей поранено

23:34 12.04.2024
Єрмак: всесвітня підтримка української "Формули миру" може сприяти обміну полоненими за принципом "всіх на всіх"

Єрмак: всесвітня підтримка української "Формули миру" може сприяти обміну полоненими за принципом "всіх на всіх"

19:20 12.04.2024
Уряд зосередиться на спорудженні об'єктів малої генерації невеликої потужності для Харкова та інших міст під час підготовки до зими - Кубраков

Уряд зосередиться на спорудженні об'єктів малої генерації невеликої потужності для Харкова та інших міст під час підготовки до зими - Кубраков

11:05 12.04.2024
ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

04:27 12.04.2024
В Україні продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація, втрати серед мирного населення зростають - Радбез ООН

В Україні продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація, втрати серед мирного населення зростають - Радбез ООН

03:18 12.04.2024
У Сумській області за день через обстріли поранено чотирьох жителів, пошкоджено ТЕЦ

У Сумській області за день через обстріли поранено чотирьох жителів, пошкоджено ТЕЦ

02:07 12.04.2024
Норвегія отримала схвалення США на передачу Україні 22 винищувачів F-16 - ЗМІ

Норвегія отримала схвалення США на передачу Україні 22 винищувачів F-16 - ЗМІ

01:10 12.04.2024
Кілька груп ворожих БпЛА летять у напрямку північного заходу - Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп ворожих БпЛА летять у напрямку північного заходу - Повітряні сили ЗСУ

00:28 12.04.2024
Кулеба закликав Францію активізувати зусилля з надання Україні нових систем ППО

Кулеба закликав Францію активізувати зусилля з надання Україні нових систем ППО

23:52 11.04.2024
Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн

Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Президент акцентував увагу Конгресу місцевих та регіональних влад на захисті енергетики, ППО, створенні робочих місць і комунікації з партнерами

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення

ОСТАННЄ

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

Зеленський відвідав у Чернівцях медиків і військових у госпіталі та вручив їм нагороди

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Зеленський у Чернівцях провів зустріч зі студентами

"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

Резніков став новим директором "Безпекових та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього

ТЧХУ проводить проєкт із психосоціальної підтримки населення в Кіровоградській області

Шмигаль: Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС не пізніше червня

Кулеба обговорив із главою МЗС Італії пошук систем ППО для України

Окупанти за добу завдали два ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 міст і сіл

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА