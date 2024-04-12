ТЧХУ проводить проєкт із психосоціальної підтримки населення в Кіровоградській області

Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) за підтримки Danish Red Cross in Ukraine/Данський Червоний Хрест проводить пілотний проєкт із психосоціальної підтримки населення.

"Проєкт передбачає надання індивідуального консультування та проведення інформаційних сесій для населення, яке постраждало від війни в Україні", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

Мета таких заходів - допомога людям подолати стрес, пережити наслідки кризових подій та отримати доступ до якісної психосоціальної підтримки.

Минулого місяця Кіровоградська обласна організація ТЧХУ надала майже 30 консультацій у межах проєкту. Волонтери ТЧХУ, які пройшли відповідний тренінг, надавали підтримку населенню в Кропивницькому, Олександрівці та Марто-Іванівці.

Людина, яка пережила важкі події або зіткнулася з труднощами, з якими не здатна впоратися самотужки, може звернутися до фахівця-волонтера ТЧХУ та отримати до 5 безоплатних конфіденційних консультацій.

Під час консультації людина дізнається, як допомогти собі впоратися з емоційною напругою (тривогою, страхом, злістю, сумом) і навчиться розв'язувати такі проблеми, як конфлікти у стосунках, хвилювання або невпевненість під час пошуку роботи, адаптація до нового середовища. Після однієї або кількох консультацій людина може оцінити рівень проблеми і знайти шляхи її вирішення. Якщо виявляється, що 4-5 консультацій недостатньо, людину направляють до професійного психолога або психотерапевта.