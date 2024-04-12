Умєров обговорив із міністром оборони Японії поточні військові потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою.

"Подякував Японії за всебічну підтримку в нашій боротьбі з російською агресією. Поінформовано про динаміку на полі бою та про наші термінові військові потреби. Вдячний Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, надання військової техніки та реабілітації поранених українських бійців", - написав Умєров у твіттері.