Події

17:22 12.04.2024

Умєров обговорив із міністром оборони Японії поточні військові потреби України

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Умєров обговорив із міністром оборони Японії поточні військові потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою.

"Подякував Японії за всебічну підтримку в нашій боротьбі з російською агресією. Поінформовано про динаміку на полі бою та про наші термінові військові потреби. Вдячний Японії за участь в ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, надання військової техніки та реабілітації поранених українських бійців", - написав Умєров у твіттері.

Теги: #оборона #умєров

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