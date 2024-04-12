Чотири українські університети долучилися до програми подвійних дипломів із вишами Великої Британії

Ще чотири українські заклади вищої освіти долучилися до програми подвійних дипломів із вишами Великої Британії. Загалом в ініціативі беруть участь уже десять вітчизняних закладів вищої освіти, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Кількість закладів вищої освіти, які долучилися до програми, зросла майже вдвічі з моменту запуску. З одного боку, це свідчить про високий рівень освітніх послуг: за якістю ми не поступаємося багатьом європейським ЗВО. З іншого – про перспективи: ми справді рівноправні партнери закладів вищої освіти Сполученого Королівства, з українськими ЗВО все більше прагнуть посилювати співпрацю", - зазначила радниця - уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки і спорту Ольга Будник.

Зазначається, що програму подвійних дипломів буде реалізовано під патронатом Фонду президента та в межах ініціативи Twinning. Завдяки їй студенти можуть отримати дипломи магістра українського та британського вишів, а самі навчальні заклади - обмінятися досвідом. За такою програмою навчають уже майже 200 студентів.

Українсько-британську ініціативу подвійних дипломів запустили у 2023 році. До неї одразу долучилися шість українських закладів вищої освіти. У 2024 році за результатами конкурсу на отримання гранту до програми долучилися ще чотири виші: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Український державний університет залізничного транспорту, Університет імені Альфреда Нобеля та Харківський національний університет радіоелектроніки. Вони готуватимуть фахівців із комп'ютерної інженерії, розвитку штучного інтелекту, кібербезпеки, логістики та урбаністики.