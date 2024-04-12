Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн для кожного міського голову та секретаря однієї з громад у Дніпропетровській області, яких викрили на вимаганні хабаря, інформують у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Кіровський районний суд міста Дніпропетровська 11 квітня 2024 року обрав запобіжний захід посадовцям міської ради, яких ДБР затримало на одержанні хабаря в $30 тис.", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією ДБР, суд відправив підозрюваних під варту з можливістю внесення застави по 3 млн грн з кожного.

У бюро нагадують, що 9 квітня співробітники ДБР затримали зловмисників за вимагання хабаря в підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

"За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань", - наголошується в повідомленні.