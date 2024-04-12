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15:23 12.04.2024

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

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У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

Поліція направила до суду кримінальне провадження проти директора однієї з будівельних компаній, якого звинувачують у привласненні майже 23 млн грн від приватних інвесторів у будівництво, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, упродовж 2018-2022 років керівник компанії укладав із клієнтами фіктивні договори купівлі-продажу майнових прав та отримував від них кошти як оплату/передоплату за майбутні помешкання, не маючи дозвільних документів на проведення будівельних робіт.

"Однак отримані гроші він не переказував на рахунок товариства, а розпоряджався ними на власний розсуд. Будинок забудовник так і не збудував, а клієнти компанії залишилися і без квартир, і без коштів. Жертвою зловмисника стали 38 майбутніх власників житла, яких він ошукав на загальну суму майже 23 млн грн", - зазначено в повідомленні.

За рішенням суду обвинувачений перебуває під вартою.

Теги: #суд #нацполіція #кримінальне_провадження

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