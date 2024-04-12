Події

13:10 12.04.2024

Встановлюється тип ракети, якою ворог зруйнував Трипільську ТЕС, - ПС ЗСУ

1 хв читати

Точний тип ракети, якою ворог зруйнував Трипільську ТЕС, буде встановлено після завершення експертизи, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Тип цієї ракети встановлюється. Ми очікуватимемо офіційних даних від наших експертів із науково-дослідного центру, які зможуть уже підтвердити цю інформацію. Звісно, в медіа циркулює уже й така інформація про нібито застосування ракети Х-69 - це модернізований тип ракети Х-59, яка більш потужна і за бойовою своєю частиною, і за дальністю, яку вона може застосовувати", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

Теги: #ракета #тес #трипільська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 11.04.2024
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на атакованому РФ енергооб'єкті в Київській області

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на атакованому РФ енергооб'єкті в Київській області

11:27 11.04.2024
Ударами РФ повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради "Центренерго"

Ударами РФ повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради "Центренерго"

11:50 08.04.2024
Випущена ворогом по Києву ракета "Циркон" була досить новою - ПС ЗСУ

Випущена ворогом по Києву ракета "Циркон" була досить новою - ПС ЗСУ

16:34 06.04.2024
Росіяни вдарили ракетою по об'єкту комунального господарства в Одеському районі, загинула людина

Росіяни вдарили ракетою по об'єкту комунального господарства в Одеському районі, загинула людина

10:32 06.04.2024
Прикордонники збили російську ракету в Одеській області

Прикордонники збили російську ракету в Одеській області

14:34 30.03.2024
80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

19:41 26.03.2024
Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала в понеділок у приватному секторі столиці

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала в понеділок у приватному секторі столиці

16:35 26.03.2024
У Криворізькому районі збили російську ракету - голова ОВА

У Криворізькому районі збили російську ракету - голова ОВА

23:16 24.03.2024
У Польщі пояснили, чому не стали збивати російську крилату ракету

У Польщі пояснили, чому не стали збивати російську крилату ракету

13:24 24.03.2024
Польща вимагатиме від РФ пояснень щодо чергового порушення повітряного простору - МЗС

Польща вимагатиме від РФ пояснень щодо чергового порушення повітряного простору - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

Припинено розшук 1800 звільнених із полону - уповноважений з питань зниклих безвісти

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується понад 2 тис. дітей, дані зіставляють із реєстром щодо депортованих

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ОСТАННЄ

ВР може розглянути законопроєкт у цілому про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ, наприкінці квітня - у травні - Кравчук

Про поховання цивільних на військовому меморіальному кладовищі не йдеться, а демобілізовані матимуть таку можливість

Кабмін призначив Сибігу першим заступником міністра закордонних справ

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

Після кожного обміну полоненими з'являється інформація, що дає надію рідним зниклих безвісти - уповноважений

Кабмін виділив додаткові 3,9 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів

У Києві на станції метро "Площа Українських Героїв" встановлено один комплект назви

На півночі України в суботу очікується короткочасний дощ

Уповноважений з безвісти зниклих про публікації з розшуком у соцмережах: Є наші шахраї та ворожі підбурювачі

Припинено розшук 1800 звільнених із полону - уповноважений з питань зниклих безвісти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА