Встановлюється тип ракети, якою ворог зруйнував Трипільську ТЕС, - ПС ЗСУ

Точний тип ракети, якою ворог зруйнував Трипільську ТЕС, буде встановлено після завершення експертизи, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Тип цієї ракети встановлюється. Ми очікуватимемо офіційних даних від наших експертів із науково-дослідного центру, які зможуть уже підтвердити цю інформацію. Звісно, в медіа циркулює уже й така інформація про нібито застосування ракети Х-69 - це модернізований тип ракети Х-59, яка більш потужна і за бойовою своєю частиною, і за дальністю, яку вона може застосовувати", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.