Припинено розшук 1800 звільнених із полону - уповноважений з питань зниклих безвісти

Сім'ям зниклих безвісти за особливих обставин видано майже 23 тис. витягів із реєстру, припинено розшук 1 тис. 800 осіб, звільнених із полону, повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Добросердов розповів, що на гарячу лінію уповноваженого щодо зниклих безвісти за особливих обставин надійшло вже 1698 дзвінків.

Він повідомив, що родичам зниклих безвісти видано 22 тисячі 994 виписки з реєстру. "Зниклий безвісти отримує статус, а рідні отримують на руки відповідну виписку, яка вже є підставою, зокрема, для виплат", - пояснив уповноважений.

Також Добросердов розповів, що з жовтня минулого року встановлено місцезнаходження 1 тис. 800 осіб. "Розшук цих осіб припинено, їхній статус на сьогодні також припинено. Це ті, кого вдалося повернути з полону", - наголосив Добросердов.

Він звернув увагу: "Цифра реально більша, тому що не всі були в розшуку, а відповідно - в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

"По тілах у нас зараз іде відпрацювання даних, вивіряємо цифри з поліцією, з Бюро СМЕ. Остаточні записи по тілах також буде внесено до реєстру", - додав він.