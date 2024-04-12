Події

12:41 12.04.2024

Припинено розшук 1800 звільнених із полону - уповноважений з питань зниклих безвісти

1 хв читати
Припинено розшук 1800 звільнених із полону - уповноважений з питань зниклих безвісти

Сім'ям зниклих безвісти за особливих обставин видано майже 23 тис. витягів із реєстру, припинено розшук 1 тис. 800 осіб, звільнених із полону, повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Добросердов розповів, що на гарячу лінію уповноваженого щодо зниклих безвісти за особливих обставин надійшло вже 1698 дзвінків.

Він повідомив, що родичам зниклих безвісти видано 22 тисячі 994 виписки з реєстру. "Зниклий безвісти отримує статус, а рідні отримують на руки відповідну виписку, яка вже є підставою, зокрема, для виплат", - пояснив уповноважений.

Також Добросердов розповів, що з жовтня минулого року встановлено місцезнаходження 1 тис. 800 осіб. "Розшук цих осіб припинено, їхній статус на сьогодні також припинено. Це ті, кого вдалося повернути з полону", - наголосив Добросердов.

Він звернув увагу: "Цифра реально більша, тому що не всі були в розшуку, а відповідно - в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

"По тілах у нас зараз іде відпрацювання даних, вивіряємо цифри з поліцією, з Бюро СМЕ. Остаточні записи по тілах також буде внесено до реєстру", - додав він.

Теги: #розшук #припинення #звільнених_із_полону

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 12.04.2024
Уповноважений з безвісти зниклих про публікації з розшуком у соцмережах: Є наші шахраї та ворожі підбурювачі

Уповноважений з безвісти зниклих про публікації з розшуком у соцмережах: Є наші шахраї та ворожі підбурювачі

18:26 15.03.2024
Кабмін України припинив дію угоди з Білоруссю про діяльність залізничного транспорту

Кабмін України припинив дію угоди з Білоруссю про діяльність залізничного транспорту

15:29 07.03.2024
Польські фермери зняли блокаду КПП на кордоні з Литвою

Польські фермери зняли блокаду КПП на кордоні з Литвою

19:43 21.02.2024
Нардеп Медяник зі "Слуги народу" написав заяву про складання депутатських повноважень

Нардеп Медяник зі "Слуги народу" написав заяву про складання депутатських повноважень

12:15 08.02.2024
Поліція розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікополя

Поліція розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікополя

20:39 30.01.2024
Суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду, але зменшив розмір застави

Суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду, але зменшив розмір застави

21:14 20.01.2024
МВС оголосило в розшук лідера забороненої Компартії України Петра Симоненка

МВС оголосило в розшук лідера забороненої Компартії України Петра Симоненка

19:47 18.01.2024
Сина бізнесмена Гринкевича оголошено в розшук

Сина бізнесмена Гринкевича оголошено в розшук

20:34 20.12.2023
СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

12:10 15.12.2023
Кабмін зобов'язав виконавчі органи місцевих рад подавати до Нацполіції заяви про розшук незаконно вивезених до РФ дітей-сиріт

Кабмін зобов'язав виконавчі органи місцевих рад подавати до Нацполіції заяви про розшук незаконно вивезених до РФ дітей-сиріт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується понад 2 тис. дітей, дані зіставляють із реєстром щодо депортованих

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

ОСТАННЄ

ВР може розглянути законопроєкт у цілому про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ, наприкінці квітня - у травні - Кравчук

Про поховання цивільних на військовому меморіальному кладовищі не йдеться, а демобілізовані матимуть таку можливість

Кабмін призначив Сибігу першим заступником міністра закордонних справ

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

Встановлюється тип ракети, якою ворог зруйнував Трипільську ТЕС, - ПС ЗСУ

Після кожного обміну полоненими з'являється інформація, що дає надію рідним зниклих безвісти - уповноважений

Кабмін виділив додаткові 3,9 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів

У Києві на станції метро "Площа Українських Героїв" встановлено один комплект назви

На півночі України в суботу очікується короткочасний дощ

В Україну повернули тіла 99 загиблих захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА