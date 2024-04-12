РФ використовує ослаблення української ППО у спробі зруйнувати енергосистему України - ISW

Через російські удари Україні доводиться ухвалювати рішення між забезпеченням ППО великих населених пунктів у тилу й активних районів на фронті, у свою чергу РФ використовує ослаблення української протиповітряної оборони в спробі зруйнувати енергетичну систему України й обмежити оборонно-промисловий потенціал, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 квітня.

Водночас російські сухопутні війська використовують свою здатність наносити авіаудари по передових позиціях українських військових для повільного, але стабільного досягнення успіху.

У ISW оцінюють, що рідкісне і непостійне покриття ППО вздовж фронту, ймовірно, сприяло активізації Росією ударів керованими і некерованими авіабомбами, які окупанти використовували з тактичним ефектом при захопленні Авдіївки в середині лютого 2024 року і які російські сили, схоже, знову використовують під час поточних наступальних операцій біля Часового Яру.