Події

09:36 12.04.2024

РФ використовує ослаблення української ППО у спробі зруйнувати енергосистему України - ISW

1 хв читати
РФ використовує ослаблення української ППО у спробі зруйнувати енергосистему України - ISW

Через російські удари Україні доводиться ухвалювати рішення між забезпеченням ППО великих населених пунктів у тилу й активних районів на фронті, у свою чергу РФ використовує ослаблення української протиповітряної оборони в спробі зруйнувати енергетичну систему України й обмежити оборонно-промисловий потенціал, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 квітня.

Водночас російські сухопутні війська використовують свою здатність наносити авіаудари по передових позиціях українських військових для повільного, але стабільного досягнення успіху.

У ISW оцінюють, що рідкісне і непостійне покриття ППО вздовж фронту, ймовірно, сприяло активізації Росією ударів керованими і некерованими авіабомбами, які окупанти використовували з тактичним ефектом при захопленні Авдіївки в середині лютого 2024 року і які російські сили, схоже, знову використовують під час поточних наступальних операцій біля Часового Яру.

Теги: #рф #енергетика #ппо #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:23 12.04.2024
Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України - ГУР

Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України - ГУР

07:11 12.04.2024
Силами оборони вночі знищено 16 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами оборони вночі знищено 16 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

01:10 12.04.2024
Кілька груп ворожих БпЛА летять у напрямку північного заходу - Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп ворожих БпЛА летять у напрямку північного заходу - Повітряні сили ЗСУ

00:28 12.04.2024
Кулеба закликав Францію активізувати зусилля з надання Україні нових систем ППО

Кулеба закликав Францію активізувати зусилля з надання Україні нових систем ППО

21:57 11.04.2024
США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО

США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО

20:43 11.04.2024
Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над поверненням дітей, незаконно депортованих РФ

Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над поверненням дітей, незаконно депортованих РФ

20:27 11.04.2024
"Миколаївобленерго" 10 квітня запобігло блекауту в регіоні

"Миколаївобленерго" 10 квітня запобігло блекауту в регіоні

18:30 11.04.2024
Зеленський - партнерам: Ми маємо зламати наміри Путіна знищити нашу енергетику

Зеленський - партнерам: Ми маємо зламати наміри Путіна знищити нашу енергетику

17:25 11.04.2024
Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

17:22 11.04.2024
Молдова на саміті у Вільнюсі представила 3 проєкти енергоз'єднання з Україною та Румунією

Молдова на саміті у Вільнюсі представила 3 проєкти енергоз'єднання з Україною та Румунією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України - представник ЄК

Питання розмінування України є одним із головних пріоритетів для ЄС - директорат ЄК з гумдопомоги

ОСТАННЄ

Усунути недоліки в реєстраційних документах на участь у НМТ-2024 можна до 15 квітня

Уповноважений з питань зниклих безвісти: Накопичуємо дані до Реєстру щодо невпізнаних тіл

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У Києві 11 квітня було зафіксовано два температурні рекорди

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ДП "Антонов" перетворено на АТ

Атаковано підстанцію в Дніпропетровській області, обмеження постачання е/е застосовують на Харківщині та у Кривому Розі - Міненерго

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

Директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги: Ми хочемо запобігти будь-яким перервам в освіті дітей в Україні

В Україні гуманітарна ситуація в районах, близьких до лінії фронту, дуже серйозна - директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА