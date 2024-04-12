Події

08:59 12.04.2024

На Дніпропетровщині ліквідовано пожежу, що виникла на об'єкті критичної інфраструктури через падіння уламків БПЛА

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На Дніпропетровщині ліквідовано пожежу, що виникла на об'єкті критичної інфраструктури через падіння уламків БПЛА

На Дніпропетровщині ліквідовано пожежу, що виникла на об'єкті критичної інфраструктури в результаті падіння уламків ворожих безпілотників, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Вночі підрозділи ПВК "Схід" знищили в Криворізькому районі 4 "шахеди". Уламки впали на територію об'єкта критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали", - написав Лисак у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за даними глави ОВА, Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами. По Мирівській громаді влучили 2 БПЛА. Пошкоджено два приватні будинки.

Скрізь - без загиблих і постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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