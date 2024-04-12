За добу на Харківщині троє постраждалих у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби обстрілу ЗС РФ зазнали Верхня Писарівка Вовчанської територіальної громади та Великі Проходи Дергачівської ТГ Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вовчанська ТГ, с. Верхня Писарівка. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лісового господарства. Постраждали двоє чоловіків 52 і 46 років... Дергачівська ТГ, с. Великі Проходи. Внаслідок обстрілу горіло 2 господарські будівлі та 3 будинки. Постраждав 76-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що ворожі обстріли спровокували пожежі в Куп'янську (горів гараж) і Новоосиновому (горів ліс).