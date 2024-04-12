Війська РФ за добу завдали близько 280 ударів по Запорізькій області, поранено жінку, є руйнування

Війська РФ за минулу добу завдали близько 280 ударів по Запорізькій області, у Гуляйполі внаслідок артобстрілу поранено жінку, є руйнування, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти завдали 279 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, війська РФ атакували ракетами об'єкт енергетики в Запорізькому районі. Ворожа авіація завдала удару по Малій Токмачці. 46 БПЛА різної модифікації тероризували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку та Левадне. 214 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Одна жінка поранена внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Гуляйполе. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - інформував про наслідки обстрілів Федоров.