Українська авіація за добу атакувала 12 районів зосередження сил РФ

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в п'ятницю вранці.

Крім того, повідомляє Генштаб, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ і 2 районах зосередження особового складу ворога.