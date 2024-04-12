Події

07:48 12.04.2024

Окупанти завдали по Україні 54 ракетних і 126 авіаційних ударів

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Окупанти завдали по Україні 54 ракетних і 126 авіаційних ударів

Ворог завдав 54 ракетних і 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну. Силами і засобами протиповітряної оборони України 16 із 17 ударних БПЛА типу "Shahed" було знищено.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; місто Суми; Борова Харківської області; Твердохлібове та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове, Времівка та Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області.

 Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначається у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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