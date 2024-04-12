Події

07:11 12.04.2024

Силами оборони вночі знищено 16 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

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Силами оборони вночі знищено 16 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами оборони вночі знищено 16 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

"У ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БПЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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