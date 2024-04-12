12 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 779 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 779 RUSSIAN AGRESSION
12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі та День скаута.
У світі - День дій у сфері військових витрат, День безпритульних дітей, День хом'яків, Всесвітній фестиваль вівсянки.
Православна церква вшановує пам'ять Василя, єпископа Парійського.
День скаута в Україні
Щорічно 12 квітня Україна відзначає День скаута. Подія заснована 28 березня 2008 року.
Скаутський рух з'явився 1907 року завдяки британцеві Роберту Бейдену-Павеллу, який створив табір скаутів і розробив теорію скаутингу.
В Україні скаутинг став популярним у 1911 році. Національна організація отримала назву "Пласт", а скаутів назвали пластунами - як колись козаків Запорізької Січі, які займалися розвідкою.
26 жовтня 2007 року було створено Національну організацію, яка представляє нашу країну у світовому скаутському просторі.
День працівників ракетно-космічної галузі
День працівників ракетно-космічної галузі - подія, заснована Леонідом Кучмою 13 березня 1997 року.
Метою свята є вдячність працівникам української космонавтики за старанну працю у створенні техніки, проведенні наукових досліджень. Адже саме українцям належить ідея міжпланетних перельотів і розвитку ракетної теорії.
Перший український космонавт - Леонід Каденюк, вирушив у космос 19 листопада 1997 року.
Всесвітній день дій у сфері військових витрат
12 квітня щорічно відзначається Всесвітній день дій у сфері військових витрат. Подію започаткував Інститут міжнародних досліджень спільно з Міжнародним бюро миру.
Це свято має на меті збільшення обізнаності суспільства про кількість грошових витрат на збройні сили.
Фестиваль вівсянки
Щороку в другу п'ятницю квітня в американському містечку Сент-Джордж (штат Південна Кароліна) розпочинається триденний Фестиваль вівсянки.
Ще цього дня:
1990 - Експонат Джима Гері "Динозаври 20 століття" відкрився в Національному Музеї Природничої Історії в Смітсонському інституті, Вашингтон, США;
1992 - У Марн-ла-Валлі під Парижем відкрився Євро Диснейленд;
1995 - Білоруські депутати, які голодували проти зміни національної символіки, жорстоко побиті міліцією і військовими;
1998 - Стався землетрус у Словенії потужністю 5,6 балів за Шкалою Ріхтера біля міста Бовець;
1999 - Президента Сполучених Штатів Америки Білла Клінтона звинувачено в неповажному ставленні до суду після "навмисних неправдивих свідчень" під час громадського розгляду справи про сексуальні домагання;
2002 - Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса;
2009 - Військово-морські сили США звільнили з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вони вбили трьох і захопили четвертого пірата.
Церковне свято
Преподобний Василій сповідник, єпископ Парійський, жив у VIII столітті і відрізнявся такою благочестивістю, що жителі міста Парія поставили його на кафедру єпископом.
Коли виникла іконоборча єресь, святитель рішуче виступив за шанування святих ікон і відмовився підписати постанову про їхнє знищення ("Несправедливий сувій" Собору 754 року, скликаного за часів Костянтина Копроніма (741-775)). Святитель уникав усякого спілкування з єретиками і не допускав їх у свою єпархію. За свою ревність він зазнав багато гонінь, голод і злидні.
До кінця свого життя святитель Василій був вірним православному сповіданню.
Іменини: Василь, Марія.