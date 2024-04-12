12 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 779 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 779 RUSSIAN AGRESSION

12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі та День скаута.

У світі - День дій у сфері військових витрат, День безпритульних дітей, День хом'яків, Всесвітній фестиваль вівсянки.

Православна церква вшановує пам'ять Василя, єпископа Парійського.

День скаута в Україні

Щорічно 12 квітня Україна відзначає День скаута. Подія заснована 28 березня 2008 року.

Скаутський рух з'явився 1907 року завдяки британцеві Роберту Бейдену-Павеллу, який створив табір скаутів і розробив теорію скаутингу.

В Україні скаутинг став популярним у 1911 році. Національна організація отримала назву "Пласт", а скаутів назвали пластунами - як колись козаків Запорізької Січі, які займалися розвідкою.

26 жовтня 2007 року було створено Національну організацію, яка представляє нашу країну у світовому скаутському просторі.

День працівників ракетно-космічної галузі

День працівників ракетно-космічної галузі - подія, заснована Леонідом Кучмою 13 березня 1997 року.

Метою свята є вдячність працівникам української космонавтики за старанну працю у створенні техніки, проведенні наукових досліджень. Адже саме українцям належить ідея міжпланетних перельотів і розвитку ракетної теорії.

Перший український космонавт - Леонід Каденюк, вирушив у космос 19 листопада 1997 року.

Всесвітній день дій у сфері військових витрат

12 квітня щорічно відзначається Всесвітній день дій у сфері військових витрат. Подію започаткував Інститут міжнародних досліджень спільно з Міжнародним бюро миру.

Це свято має на меті збільшення обізнаності суспільства про кількість грошових витрат на збройні сили.

Фестиваль вівсянки

Щороку в другу п'ятницю квітня в американському містечку Сент-Джордж (штат Південна Кароліна) розпочинається триденний Фестиваль вівсянки.

Ще цього дня:

1990 - Експонат Джима Гері "Динозаври 20 століття" відкрився в Національному Музеї Природничої Історії в Смітсонському інституті, Вашингтон, США;

1992 - У Марн-ла-Валлі під Парижем відкрився Євро Диснейленд;

1995 - Білоруські депутати, які голодували проти зміни національної символіки, жорстоко побиті міліцією і військовими;

1998 - Стався землетрус у Словенії потужністю 5,6 балів за Шкалою Ріхтера біля міста Бовець;

1999 - Президента Сполучених Штатів Америки Білла Клінтона звинувачено в неповажному ставленні до суду після "навмисних неправдивих свідчень" під час громадського розгляду справи про сексуальні домагання;

2002 - Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса;

2009 - Військово-морські сили США звільнили з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вони вбили трьох і захопили четвертого пірата.

Церковне свято

Преподобний Василій сповідник, єпископ Парійський, жив у VIII столітті і відрізнявся такою благочестивістю, що жителі міста Парія поставили його на кафедру єпископом.

Коли виникла іконоборча єресь, святитель рішуче виступив за шанування святих ікон і відмовився підписати постанову про їхнє знищення ("Несправедливий сувій" Собору 754 року, скликаного за часів Костянтина Копроніма (741-775)). Святитель уникав усякого спілкування з єретиками і не допускав їх у свою єпархію. За свою ревність він зазнав багато гонінь, голод і злидні.

До кінця свого життя святитель Василій був вірним православному сповіданню.

Іменини: Василь, Марія.