В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

П'ятницю, 12 квітня, в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару в середу ввечері, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У зв'язку із загибеллю п'яти осіб унаслідок російської ракетної атаки по Одеському району завтра в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких...", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у середу ввечері ворог завдав ракетного удару по Одеському району, внаслідок цього загинули п’ятеро людей, серед них 10-річна дівчинка, ще 14 осіб поранені, четверо з них перебувають у важкому стані.