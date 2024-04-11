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18:43 11.04.2024

В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

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В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

П'ятницю, 12 квітня, в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару в середу ввечері, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У зв'язку із загибеллю п'яти осіб унаслідок російської ракетної атаки по Одеському району завтра в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких...", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у середу ввечері ворог завдав ракетного удару по Одеському району, внаслідок цього загинули п’ятеро людей, серед них 10-річна дівчинка, ще 14 осіб поранені, четверо з них перебувають у важкому стані.

 

Теги: #траур #одеська_область

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