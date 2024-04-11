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18:33 11.04.2024

Зеленський про підготовку в РФ літньої мобілізації: Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку щодо постачання зброї та снарядів для України

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Зеленський про підготовку в РФ літньої мобілізації: Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку щодо постачання зброї та снарядів для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на тлі літньої мобілізації, яка готується в Росії, критично важливо, щоб кожен із союзників і партнерів України виконав свою обіцянку перед нею щодо постачання зброї та снарядів.

"Я чітко окреслив, що планує робити Путін цього року (мобілізувати 300 тис. військових до 1 червня - ІФ-У). Ми маємо достатню інформацію від розвідки. Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку постачання зброї та снарядів (Україні - ІФ-У), а також наші домовленості щодо спільних виробництв", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі.

Як він зазначив, "щодня б'ють російські ракети і щодня збільшується кількість обіцянок, щодня українські воїни на фронті витримують жорстокий тиск російської артилерії та керованих російських авіабомб".

"Реальність нарешті має почати відповідати словам", - заявив президент, подякувавши тим партнерам, які реалізовують домовленості.

"Це рятує багато життів. І маємо зробити все, не гаючи часу, щоб наші сили стали ще більшими. Постачання зброї, виробництво, фінанси, все це сьогодні ми обговорювали. Саме зараз, саме цього року ми маємо сконцентрувати весь наш потенціал на тому, щоб захистити Україну й незалежність кожного народу, що межує з Росією", - заявив Зеленський.

На початку квітня президент України заявив, що Росія готує мобілізацію 300 тис. своїх військових до 1 червня.

Теги: #зброя #партнери #зеленський

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