Події

17:54 11.04.2024

По соцпослуги звернулося понад 90 тис. ветеранів і членів їхніх сімей у 2023 році - Мінсоцполітики

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По соціальні послуги звернулося понад 90 тис. ветеранів і членів їхніх сімей у 2023 році, що в 10 разів більше, ніж у 2022 році, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Люди повертаються додому, і їм потрібні різні програми підтримки. Які фінансуються і з місцевого, і з державного бюджетів. Деякі з цих програм виражаються у фінансових компенсаціях - наприклад, догляд на професійній основі, який дозволяє зняти частину навантаження на родину", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Крім того, наголошується, що вже успішно стартувала і впроваджується програма соціальної адаптації для військових і членів їхніх сімей.

"У Полтавській, Вінницькій і Черкаській областях понад 150 сімей пройшли таку програму. Міністерство готове її впроваджувати і в інших областях. На черзі - Хмельницька, Дніпропетровська, Миколаївська області", - йдеться в повідомленні.

Теги: #ветерани #мінсоцполітики

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