Зеленський обговорив із президентом Румунії взаємодію в обороні, ППО та роботу експортного коридору

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вільнюса для участі в саміті Тримор'я провів зустріч із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

"Під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом обговорили взаємодію в оборонній сфері. Поінформував про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита", - написав Зеленський у телеграмі.

Окремо сторони обговорили роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою.

"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що в умовах агресії Росії тандем Україна-Румунія робить значний внесок у гарантування глобальної продовольчої безпеки.

11 квітня у Вільнюсі відбувається саміт Ініціативи Трьох морів (Тримор'я), до неї входять 12 країн Євросоюзу, що мають вихід до Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.