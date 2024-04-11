Зеленський зустрівся з президентом Чехії

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вільнюса для участі в саміті Тримор'я провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом.

"Обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію в ЄС і НАТО та укладення двосторонньої безпекової угоди", - повідомив Зеленський у телеграмі.

Крім того, як повідомив президент України, він поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою, російські обстріли української енергетичної інфраструктури та потреби в постачанні енергообладнання.