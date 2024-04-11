У Києві 12-14 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується в Києві та Київській області з п'ятниці до неділі, 12-14 квітня, повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

На 12 квітня синоптики прогнозують температуру 17-19° вдень, 10-12° вночі; на 13 квітня 16-18° вдень, 8-10° вночі; на 14 квітня 18-20° вдень, 8-10° вночі.

"Такі погодні умови призведуть до високої ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Закликаємо киян та гостей столиці не розводити багаття в непристосованих для цього місцях, дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності", - ідеться в повідомленні.

У КМДА нагадують, що на період дії воєнного стану забороняється відвідування лісів у Києві, а також в'їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.