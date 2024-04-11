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15:06 11.04.2024

Ефективне використання Україною дронів не повністю компенсує нестачу боєприпасів - ISW

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Ефективне використання Україною дронів не повністю компенсує нестачу боєприпасів - ISW

Ефективне використання українськими військовими безпілотних літальних апаратів на полі бою не може повністю компенсувати нестачу критично важливих боєприпасів на всьому театрі воєнних дій, констатують в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Українські сили частково пом'якшили тривалу нестачу артилерійських боєприпасів, використовуючи FPV-дрони для стримування атак російської піхоти і бронетехніки, хоча артилерійські системи можуть завдавати набагато потужніших ударів, ніж баражувальні боєприпаси і боєприпаси, які скидаються з дронів", - зазначають аналітики.

З посиланням на неназваного представника НАТО повідомляється, що українські сили знищили понад дві третини від загальної кількості російських танків за останні місяці за допомогою саме FPV-дронів, однак за їхньою допомогою неможливо утримати лінію фронту без артилерії та піхоти.

"Українським силам вдалося частково відбити темп російських механізованих атак, що зріс останніми тижнями, незважаючи на нестачу боєприпасів. Однак здатність України відбивати механізовані напади за допомогою FPV-дронів є частковим пом'якшенням, а нестача артилерії, що триває, позбавляє українські сили можливості швидко і у великих кількостях знищувати бронетехніку", - зазначають в ISW.

Повідомляється, що російські сили наразі мають артилерійську перевагу на лінії фронту 5:1, і вона може дійти до 10:1 протягом декількох тижнів, якщо США й надалі затримуватимуть надання військової допомоги Україні.

"ISW продовжує вважати, що затримки з військовою допомогою Заходу змусили українських військових заощаджувати техніку і що українським силам доводиться ухвалювати важкі рішення, що визначають пріоритетність певних аспектів своєї оборони, ціною життів і втрачених територій", - ідеться в повідомленні.

Теги: #боєприпаси #дрони #isw

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