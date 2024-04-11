Події

11:27 11.04.2024

Ударами РФ повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради "Центренерго"

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Ударами РФ повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради "Центренерго"

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.

"Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі", - повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Теги: #атака #пожежа #тес #трипільська

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